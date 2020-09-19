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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Арминия
Айнтрахт - Арминия: обзор матча 19 сентября 2020
Айнтрахт
19.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Арминия
62'
А. Силва
51'
С. Суку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Арминия
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Камада
88'
81'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
77'
73'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Суку
73'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лукоки
72'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
70'
Желтая карточка
С. Брюннер
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Б. Дост
62'
Желтая карточка
А. Баркок
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Суку
Пас отдал
С. Кордова
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Кор
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Да Коста
46'
Желтая карточка
Б. Дост
33'
13'
Замена
С. Брюннер
️️️️
Н. де Медина
7'
Желтая карточка
Н. де Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
14
Себио Суку
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
31
Кор
17
Роде
18
Костич
18
Камада
12
Дост
19
Силва
4-1-3-2
1
Ортега
4
де Медина
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
24
Претль
20
Доан
10
Хартель
14
Суку
16
Кордова
9
Клоз
18
Камада
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Камада
21
Да Коста
7
Цубер
7
Цубер
21
Да Коста
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
31
Кор
25
Баркок
25
Баркок
31
Кор
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
24
Лукоки
7
Лаурсен
7
Лаурсен
24
Лукоки
4
де Медина
27
Брюннер
27
Брюннер
4
де Медина
14
Суку
6
Кунце
6
Кунце
14
Суку
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
Остались в запасе
Айнтрахт
Арминия
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Айнтрахт - Арминия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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