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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Арминия
Унион - Арминия: обзор матча 07 ноября 2020
Унион
07.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Арминия
3'
К. Эндо
13'
Р. Андрих
45+2'
Ш. Бекер
52'
М. Крузе (П)
89'
С. Тойхерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Арминия
ГОЛ! 5:0!
С. Тойхерт
Пас отдал
А. Гогиа
89'
88'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Ш. Бекер
83'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Крузе
82'
82'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Доан
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
73'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Й. Похьянпало
73'
59'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Крузе
52'
46'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
А. Майер
46'
Замена
Р. Ябо
️️️️
М. Хартель
46'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Суку
ГОЛ! 3:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
М. Крузе
45'
+2
Замена
А. Гогиа
️️️️
К. Эндо
20'
ГОЛ! 2:0!
Р. Андрих
Пас отдал
М. Крузе
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Эндо
Пас отдал
Ш. Бекер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Арне Майер
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-2-2
16
Люте
3
Ленц
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
5
Эндо
23
Бекер
10
Крузе
20
Похьянпало
4-2-3-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
7
Лаурсен
24
Претль
10
Майер
14
Суку
10
Хартель
20
Доан
9
Клоз
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
5
Эндо
3
Гогиа
3
Гогиа
5
Эндо
23
Бекер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
23
Бекер
20
Похьянпало
14
Авонийи
14
Авонийи
20
Похьянпало
10
Крузе
36
Тойхерт
36
Тойхерт
10
Крузе
14
Суку
6
Кунце
6
Кунце
14
Суку
10
Майер
8
Зойферт
8
Зойферт
10
Майер
10
Хартель
10
Ябо
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
16
Кордова
20
Доан
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
Остались в запасе
Унион
Арминия
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Унион - Арминия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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