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Бундеслига 2026/2027
Арминия - Боруссия М
Арминия - Боруссия М: обзор матча 02 января 2021
Арминия
02.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
58'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Боруссия М
Замена
А. Майер
️️️️
М. Претль
88'
85'
Замена
Х. Вольф
️️️️
П. Херрманн
84'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
О. Вендт
77'
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
Замена
А. Лукоки
️️️️
Н. де Медина
71'
Замена
С. Шипплок
️️️️
М. Хартель
71'
64'
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
Желтая карточка
С. Ортега
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Й. Хофманн
Замена
Р. Ябо
️️️️
К. Гебауэр
52'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Кордова
52'
40'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Н. де Медина
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
4
де Медина
24
Претль
20
Доан
10
Хартель
27
Гебауэр
16
Кордова
9
Клоз
3-3-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
19
Лазаро
23
Крамер
17
Вендт
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
16
Кордова
6
Кунце
6
Кунце
16
Кордова
24
Претль
10
Майер
10
Майер
24
Претль
4
де Медина
24
Лукоки
24
Лукоки
4
де Медина
27
Гебауэр
10
Ябо
10
Ябо
27
Гебауэр
10
Хартель
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Хартель
17
Вендт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
17
Вендт
7
Херрманн
7
Херрманн
Херрманн
17
Вольф
17
Вольф
Херрманн
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
Остались в запасе
Арминия
Боруссия М
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Главный тренер
Уве Нойхаус
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Арминия - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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