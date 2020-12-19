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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Арминия
Шальке-04 - Арминия: обзор матча 19 декабря 2020
Шальке-04
19.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арминия
53'
Ф. Клоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Арминия
Желтая карточка
Б. Раман
90'
88'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
С. Кордова
86'
Желтая карточка
Р. Доан
Желтая карточка
А. Арит
85'
81'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
М. Хартель
81'
Замена
С. Суку
️️️️
С. Брюннер
74'
Желтая карточка
С. Шипплок
71'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Х. Мендиль
70'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
А. Шепф
70'
66'
Желтая карточка
С. Брюннер
Желтая карточка
Х. Мендиль
60'
Желтая карточка
С. Сердар
57'
55'
Желтая карточка
А. Пипер
Замена
А. Арит
️️️️
Н. Буджеллаб
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клоз
Пас отдал
Н. де Медина
31'
Желтая карточка
М. Претль
Желтая карточка
Б. Очипка
26'
Замена
М. Тиав
️️️️
О. Маскарель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
37
Sebastian Müller
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-3-1
1
Ферманн
37
Мендиль
26
Сане
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
10
Буджеллаб
8
Сердар
14
Раман
4-1-3-2
1
Ортега
4
де Медина
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
27
Брюннер
24
Претль
27
Гебауэр
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
8
Маскарель
12
Тиав
12
Тиав
8
Маскарель
37
Мендиль
7
Скрыбски
7
Скрыбски
37
Мендиль
10
Буджеллаб
77
Арит
77
Арит
10
Буджеллаб
18
Шепф
23
Кутуджу
23
Кутуджу
18
Шепф
10
Хартель
6
Кунце
6
Кунце
10
Хартель
27
Брюннер
14
Суку
14
Суку
27
Брюннер
16
Кордова
8
Зойферт
8
Зойферт
16
Кордова
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
Остались в запасе
Шальке-04
Арминия
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
37
Sebastian Müller
ЦФ
10
Арне Майер
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
37
Sebastian Müller
ЦФ
10
Арне Майер
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Шальке-04 - Арминия
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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