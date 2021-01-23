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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Айнтрахт
Арминия - Айнтрахт: обзор матча 23 января 2021
Арминия
23.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 5
Завершен
Айнтрахт
36'
С. Кордова
25'
А. Силва
27'
Ф. Костич
33'
А. Силва
51'
Й. Нильссон (АГ)
75'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Айнтрахт
77'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
77'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
Замена
А. Майер
️️️️
М. Хартель
77'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
77'
75'
ГОЛ! 1:5!
Л. Йович
72'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
71'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Н. Зойферт
66'
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Юнес
Замена
Н. Зойферт
️️️️
С. Кордова
59'
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Й. Нильссон
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Ябо
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Юнес
39'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
ГОЛ! 1:3!
С. Кордова
Пас отдал
С. Брюннер
36'
33'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
Желтая карточка
Ф. Кунце
30'
27'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Юнес
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
6
Кунце
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
3-2-1-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
3
Тута
26
Н'Дика
37
Дурм
20
Хасебе
97
Соу
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
10
Ябо
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
Ябо
10
Хартель
10
Майер
10
Майер
10
Хартель
16
Кордова
8
Зойферт
8
Зойферт
16
Кордова
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
20
Хасебе
31
Илсанкер
31
Илсанкер
20
Хасебе
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
8
Юнес
9
Йович
9
Йович
8
Юнес
Остались в запасе
Арминия
Айнтрахт
31
Оскар Линнер
ВР
14
Себио Суку
ПВ
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
14
Себио Суку
ПВ
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Арминия - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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