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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Вердер
Арминия - Вердер: обзор матча 10 марта 2021
Арминия
10.03.2021, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
47'
Д. Сарджент
75'
К. Мевальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Вердер
87'
Желтая карточка
М. Эггештайн
85'
Замена
К. Гросс
️️️️
Р. Шмид
83'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Рашица
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Мевальд
Пас отдал
М. Эггештайн
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Кунце
75'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
А. Майер
75'
Красная карточка
Н. де Медина
71'
64'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Л. Биттенкурт
64'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Сарджент
Замена
М. Влап
️️️️
М. Хартель
62'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
А. Фогльзаммер
62'
Замена
Н. де Медина
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
46'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Ф. Агу
35'
Желтая карточка
М. Фридль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Арне Майер
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-2-1
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
6
Кунце
24
Претль
10
Майер
10
Хартель
20
Доан
9
Фогльзаммер
3-2-1-3-1
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Агу
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
10
Шмид
9
Сарджент
9
Фогльзаммер
9
Клоз
9
Клоз
9
Фогльзаммер
7
Лаурсен
4
де Медина
4
де Медина
7
Лаурсен
10
Майер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
Майер
10
Хартель
14
Влап
14
Влап
10
Хартель
6
Кунце
22
Шипплок
22
Шипплок
6
Кунце
10
Шмид
36
Гросс
36
Гросс
10
Шмид
27
Агу
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
27
Агу
32
Биттенкурт
8
Мевальд
8
Мевальд
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
9
Сарджент
7
Рашица
9
Зелке
9
Зелке
7
Рашица
Остались в запасе
Арминия
Вердер
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
7
Масайя Окугава
ЛП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
7
Масайя Окугава
ЛП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Арминия - Вердер
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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