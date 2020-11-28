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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Арминия
РБ Лейпциг - Арминия: обзор матча 28 ноября 2020
РБ Лейпциг
28.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Арминия
29'
Анхелиньо
47'
К. Нкунку
76'
Ф. Клоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Арминия
Желтая карточка
К. Кампль
90'
+2
Желтая карточка
В. Орбан
85'
78'
Желтая карточка
А. Лукоки
76'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Клоз
75'
Замена
Й. Нильссон
️️️️
А. Пипер
75'
Замена
С. Суку
️️️️
Р. Доан
Пенальти не реализован!
А. Серлот
72'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Самарджич
70'
69'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Ябо
69'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Н. Зойферт
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
63'
Замена
А. Айдара
️️️️
Н. Мукиэле
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
47'
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Упамекано
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Хальстенберг
46'
38'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
ГОЛ! 1:0!
Анхелиньо
Пас отдал
Л. Самарджич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
10
Адамс
20
Мукиэле
44
Кампль
20
Ольмо
10
Самарджич
9
Серлот
4-1-2-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
24
Претль
8
Зойферт
10
Ябо
20
Доан
10
Хартель
9
Клоз
23
Хальстенберг
28
Нкунку
28
Нкунку
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Конате
16
Конате
2
Упамекано
20
Мукиэле
21
Айдара
21
Айдара
20
Мукиэле
10
Самарджич
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Самарджич
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
5
Пипер
4
Нильссон
4
Нильссон
5
Пипер
8
Зойферт
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
8
Зойферт
20
Доан
14
Суку
14
Суку
20
Доан
10
Ябо
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ябо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Арминия
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Йоша Вос
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Йоша Вос
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча РБ Лейпциг - Арминия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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