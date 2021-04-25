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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Арминия
Боруссия М - Арминия: обзор матча 25 апреля 2021
Боруссия М
25.04.2021, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
5 : 0
Завершен
Арминия
6'
Б. Эмболо
15'
М. Тюрам
18'
Р. Бенсебаини (П)
69'
Б. Эмболо
84'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Арминия
Замена
Л. Байер
️️️️
С. Ляйнер
85'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Бенсебаини
85'
ГОЛ! 5:0!
А. Плеа
Пас отдал
Б. Эмболо
84'
76'
Замена
С. Шипплок
️️️️
К. Гебауэр
Замена
О. Вендт
️️️️
В. Лазаро
75'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
75'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
75'
ГОЛ! 4:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Закария
69'
52'
Желтая карточка
Н. де Медина
46'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
М. Окугава
46'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ф. Клоз
Желтая карточка
В. Лазаро
36'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Бенсебаини
18'
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Х. Вольф
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
С. Ляйнер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
19
Лазаро
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Вольф
7
Эмболо
9
Тюрам
4-2-1-2-1
1
Ортега
4
де Медина
4
Нильссон
5
Пипер
24
Лукоки
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
27
Гебауэр
20
Доан
9
Клоз
19
Лазаро
17
Вендт
17
Вендт
19
Лазаро
22
Ляйнер
5
Байер
5
Байер
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
24
Янчке
24
Янчке
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
7
Окугава
6
Кунце
6
Кунце
7
Окугава
27
Гебауэр
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Гебауэр
9
Клоз
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Клоз
Остались в запасе
Боруссия М
Арминия
21
Тобиас Зиппель
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
14
Себио Суку
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
14
Себио Суку
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Боруссия М - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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