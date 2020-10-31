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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Боруссия Д
Арминия - Боруссия Д: обзор матча 31 октября 2020
Арминия
31.10.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
53'
М. Хуммельс
71'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Боруссия Д
86'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Р. Ябо
️️️️
М. ван дер Хоорн
83'
82'
Замена
Рейньер
️️️️
Т. Азар
82'
Замена
А. Витсель
️️️️
Т. Делэни
75'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Санчо
75'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
М. Ройс
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Хуммельс
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Б. Берендт
️️️️
С. Брюннер
65'
Замена
С. Кордова
️️️️
С. Шипплок
65'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
Р. Доан
64'
63'
Желтая карточка
Т. Делэни
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Менье
Желтая карточка
С. Брюннер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Арминия
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
3-3-2-2
1
Ортега
5
Пипер
4
Нильссон
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
24
Претль
27
Брюннер
10
Хартель
20
Доан
22
Шипплок
9
Клоз
4-1-1-3-1
1
Бюрки
25
Пасслак
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
27
Делэни
5
Беллингем
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
18
Ройс
27
Брюннер
30
Берендт
30
Берендт
27
Брюннер
3
ван дер Хоорн
10
Ябо
10
Ябо
3
ван дер Хоорн
20
Доан
7
Эдмундссон
7
Эдмундссон
20
Доан
22
Шипплок
16
Кордова
16
Кордова
22
Шипплок
9
Азар
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Азар
19
Санчо
10
Рейна
10
Рейна
19
Санчо
18
Ройс
22
Геррейру
22
Геррейру
18
Ройс
15
Хуммельс
26
Пищек
26
Пищек
15
Хуммельс
27
Делэни
28
Витсель
28
Витсель
27
Делэни
Остались в запасе
Арминия
Боруссия Д
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
6
Фабиан Кунце
ОП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
6
Фабиан Кунце
ОП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Арминия - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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