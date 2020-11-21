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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Байер
Арминия - Байер: обзор матча 21 ноября 2020
Арминия
21.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Байер
47'
Л. Градецки (АГ)
27'
Л. Бэйли
88'
А. Драгович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Байер
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Хартель
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Драгович
80'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Н. Амири
80'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
Замена
С. Суку
️️️️
Р. Ябо
80'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
Н. Зойферт
80'
68'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
65'
Желтая карточка
А. Драгович
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
63'
50'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Бендер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Градецки
47'
46'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ортега
24
Лукоки
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
27
Брюннер
24
Претль
8
Зойферт
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
9
Клоз
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
27
Аларио
10
Ябо
14
Суку
14
Суку
10
Ябо
10
Хартель
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Хартель
8
Зойферт
6
Кунце
6
Кунце
8
Зойферт
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
5
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
5
Бендер
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
10
Амири
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Амири
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
Остались в запасе
Арминия
Байер
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Главный тренер
Уве Нойхаус
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Арминия - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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