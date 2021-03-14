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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Арминия
Байер - Арминия: обзор матча 14 марта 2021
Байер
14.03.2021, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Арминия
85'
П. Шик
18'
Р. Доан
57'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Арминия
Желтая карточка
Венделл
90'
+6
88'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Доан
88'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
К. Гебауэр
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
85'
81'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
М. Окугава
81'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
76'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
А. Лукоки
Замена
Ф. Вирц
️️️️
М. Диаби
65'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Окугава
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
49'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Грей
46'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Демирбай
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
К. Гебауэр
16'
Желтая карточка
А. Пипер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-3-2-1
22
Грил
18
Венделл
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
10
Грей
14
Шик
4-2-1-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
24
Лукоки
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
20
Доан
27
Гебауэр
9
Клоз
19
Диаби
7
Вирц
7
Вирц
19
Диаби
10
Грей
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Грей
26
Демирбай
27
Аларио
27
Аларио
26
Демирбай
7
Окугава
6
Кунце
6
Кунце
7
Окугава
24
Лукоки
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
24
Лукоки
27
Гебауэр
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
27
Гебауэр
20
Доан
16
Кордова
16
Кордова
20
Доан
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
Остались в запасе
Байер
Арминия
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Байер - Арминия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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