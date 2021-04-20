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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Шальке-04
Арминия - Шальке-04: обзор матча 20 апреля 2021
Арминия
20.04.2021, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
50'
Ф. Клоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Шальке-04
90'
+4
Желтая карточка
С. Сане
90'
+1
Желтая карточка
С. Колашинац
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
89'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Р. Доан
85'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
М. Окугава
85'
Пенальти не реализован!
Ф. Клоз
80'
78'
Замена
С. Сане
️️️️
А. Арит
71'
Вторая желтая
М. Тиав
Замена
С. Суку
️️️️
А. Фогльзаммер
69'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
69'
64'
Желтая карточка
Б. Стамбули
58'
Желтая карточка
М. Тиав
Желтая карточка
А. Пипер
53'
53'
Замена
М. Ут
️️️️
Г. Пасьенса
ГОЛ! 1:0!
Ф. Клоз
Пас отдал
А. Пипер
50'
Желтая карточка
С. Брюннер
39'
Желтая карточка
Ф. Клоз
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
8
Омар Маскарель
ПЗ
77
Амин Арит
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Мичел Влап
АП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ортега
24
Лукоки
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
20
Доан
9
Клоз
9
Фогльзаммер
3-3-1-1-2
1
Ферманн
8
Айдын
12
Тиав
13
Мустафи
8
Маскарель
21
Стамбули
23
Колашинац
8
Сердар
77
Арит
21
Хунтелаар
9
Пасьенса
20
Доан
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
20
Доан
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
7
Окугава
27
Гебауэр
27
Гебауэр
7
Окугава
9
Фогльзаммер
14
Суку
14
Суку
9
Фогльзаммер
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
77
Арит
26
Сане
26
Сане
77
Арит
9
Пасьенса
13
Ут
13
Ут
9
Пасьенса
Остались в запасе
Арминия
Шальке-04
31
Оскар Линнер
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Мичел Влап
АП
10
Марсель Хартель
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Мичел Влап
АП
10
Марсель Хартель
АП
Остались в запасе
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Арминия - Шальке-04
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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