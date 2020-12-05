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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Майнц
Арминия - Майнц: обзор матча 05 декабря 2020
Арминия
05.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
21'
М. Претль
31'
Р. Доан
82'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Майнц
Желтая карточка
Ф. Кунце
90'
+4
Замена
Ф. Кунце
️️️️
Ф. Клоз
86'
Желтая карточка
М. Хартель
85'
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Штегер
Замена
С. Кордова
️️️️
С. Шипплок
79'
Желтая карточка
С. Шипплок
74'
66'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Р. Ябо
64'
58'
Замена
П. Кунде
️️️️
Л. Баррейро
58'
Замена
К. Штегер
️️️️
Э. Фернандес
58'
Замена
К. Онисиво
️️️️
А. Мартин
49'
Желтая карточка
М. Ниахате
ГОЛ! 2:0!
Р. Доан
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Претль
Пас отдал
Р. Доан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ортега
24
Лукоки
3
ван дер Хоорн
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
22
Шипплок
9
Клоз
3-2-1-1-2
27
Центнер
42
Хак
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
24
Мартин
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
10
Ябо
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Ябо
9
Клоз
6
Кунце
6
Кунце
9
Клоз
22
Шипплок
16
Кордова
16
Кордова
22
Шипплок
6
Фернандес
7
Штегер
7
Штегер
6
Фернандес
18
Баррейро
25
Кунде
25
Кунде
18
Баррейро
24
Мартин
9
Онисиво
9
Онисиво
24
Мартин
Остались в запасе
Арминия
Майнц
31
Оскар Линнер
ВР
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Арне Майер
ОП
4
Натан де Медина
ПЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
21
Мервиль Папела
ЦП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Арне Майер
ОП
4
Натан де Медина
ПЗ
Остались в запасе
21
Мервиль Папела
ЦП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Арминия - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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