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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Арминия
Хоффенхайм - Арминия: обзор матча 16 января 2021
Хоффенхайм
16.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Арминия
90'
+2
Замена
Н. Зойферт
️️️️
М. Хартель
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Гачинович
88'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Даббур
79'
77'
Желтая карточка
Й. Нильссон
67'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
С. Кордова
67'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Ябо
58'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Фогт
46'
Желтая карточка
М. Йон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
4
Нуху
18
Самассеку
24
Йон
13
Руди
8
Гачинович
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
4-1-1-2-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
7
Лаурсен
6
Кунце
10
Ябо
20
Доан
10
Хартель
16
Кордова
9
Клоз
7
Фогт
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Фогт
8
Гачинович
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
8
Гачинович
9
Даббур
22
Адамян
22
Адамян
9
Даббур
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
10
Хартель
8
Зойферт
8
Зойферт
10
Хартель
16
Кордова
27
Гебауэр
27
Гебауэр
16
Кордова
10
Ябо
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ябо
Остались в запасе
Хоффенхайм
Арминия
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Себио Суку
ПВ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Себио Суку
ПВ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Хоффенхайм - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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