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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Арминия
Боруссия Д - Арминия: обзор матча 27 февраля 2021
Боруссия Д
27.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Арминия
48'
М. Дауд
58'
Д. Санчо (П)
81'
Рейньер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Арминия
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Хуммельс
85'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Дауд
84'
83'
Желтая карточка
М. Претль
ГОЛ! 3:0!
Рейньер
Пас отдал
Э. Холанд
81'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
80'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
80'
75'
Замена
М. Окугава
️️️️
Р. Доан
75'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
Ф. Кунце
72'
Желтая карточка
Ф. Кунце
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Рейна
69'
62'
Замена
М. Влап
️️️️
Ф. Клоз
62'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
А. Фогльзаммер
62'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Санчо
58'
57'
Желтая карточка
А. Пипер
ГОЛ! 1:0!
М. Дауд
Пас отдал
Д. Санчо
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Мичел Влап
АП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
3
Морей
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
10
Рейна
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-2-1-3
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
6
Кунце
24
Претль
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
9
Фогльзаммер
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
15
Хуммельс
23
Загаду
23
Загаду
15
Хуммельс
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
81
Дауд
8
Брандт
8
Брандт
81
Дауд
10
Рейна
9
Азар
9
Азар
10
Рейна
9
Фогльзаммер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
9
Фогльзаммер
20
Доан
7
Окугава
7
Окугава
20
Доан
9
Клоз
14
Влап
14
Влап
9
Клоз
6
Кунце
8
Зойферт
8
Зойферт
6
Кунце
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
Остались в запасе
Боруссия Д
Арминия
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Боруссия Д - Арминия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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