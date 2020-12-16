Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Аугсбург
Арминия - Аугсбург: обзор матча 16 декабря 2020
Арминия
16.12.2020, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
85'
Д. Гаувелеув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Аугсбург
Замена
S. Müller
️️️️
М. Хартель
89'
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гаувелеув
Пас отдал
Д. Калиджиури
80'
Желтая карточка
К. Груэсо
Замена
А. Лукоки
️️️️
Й. Нильссон
77'
72'
Замена
Р. Варгас
️️️️
М. Грегоритч
Замена
К. Гебауэр
️️️️
С. Шипплок
70'
59'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
59'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Рихтер
45'
+1
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Желтая карточка
Ф. Кунце
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
42
Юлиан Фромман
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
37
Sebastian Müller
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
23
Тим Цивейя
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-2-3
1
Ортега
4
де Медина
4
Нильссон
3
ван дер Хоорн
27
Брюннер
6
Кунце
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
22
Шипплок
9
Клоз
4-2-1-2-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
39
Оксфорд
2
Удуохай
6
Гаувелеув
8
Хедира
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
11
Грегоритч
22
Шипплок
27
Гебауэр
27
Гебауэр
22
Шипплок
10
Хартель
37
37
10
Хартель
4
Нильссон
24
Лукоки
24
Лукоки
4
Нильссон
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
11
Грегоритч
11
Варгас
11
Варгас
11
Грегоритч
5
Рихтер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Рихтер
Остались в запасе
Арминия
Аугсбург
42
Юлиан Фромман
ОП
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
7
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
42
Юлиан Фромман
ОП
14
Себио Суку
ПВ
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
7
Йоан Эдмундссон
АП
Остались в запасе
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Арминия - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Арминия
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+