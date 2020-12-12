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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Арминия
Фрайбург - Арминия: обзор матча 12 декабря 2020
Фрайбург
12.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Арминия
79'
В. Грифо (П)
90+2'
У. Ен Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Арминия
ГОЛ! 2:0!
У. Ен Чон
90'
+2
89'
Замена
S. Müller
️️️️
А. Лукоки
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
86'
82'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
С. Шипплок
82'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
М. Хартель
Желтая карточка
В. Грифо
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
79'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
77'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Д. Шмид
77'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Хелер
68'
Желтая карточка
Н. Хефлер
66'
61'
Замена
С. Кордова
️️️️
С. Суку
Желтая карточка
Л. Хелер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
37
Sebastian Müller
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
3
Линхарт
5
Гульде
13
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Шмид
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
4-1-3-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
24
Претль
14
Суку
10
Хартель
20
Доан
22
Шипплок
9
Клоз
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
7
Салаи
7
Салаи
9
Хелер
7
Шмид
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Шмид
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
10
Хартель
8
Зойферт
8
Зойферт
10
Хартель
24
Лукоки
37
37
24
Лукоки
22
Шипплок
27
Гебауэр
27
Гебауэр
22
Шипплок
14
Суку
16
Кордова
16
Кордова
14
Суку
Остались в запасе
Фрайбург
Арминия
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
31
Оскар Линнер
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
4
Натан де Медина
ПЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
4
Натан де Медина
ПЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Фрайбург - Арминия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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