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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Унион
Арминия - Унион: обзор матча 07 марта 2021
Арминия
07.03.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Унион
85'
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Крузе
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
79'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
79'
Замена
М. Хартель
️️️️
А. Майер
79'
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Влап
65'
62'
Замена
П. Муса
️️️️
Й. Похьянпало
62'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
С. Кордова
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Арне Майер
ОП
14
Мичел Влап
АП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
10
Майер
7
Окугава
14
Влап
16
Кордова
9
Клоз
4-2-1-3
16
Люте
28
Триммель
5
Фридрих
31
Кнохе
26
Рюэрсон
8
Андрих
21
Премель
30
Бюлтер
10
Крузе
20
Похьянпало
7
Ингвартсен
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
10
Майер
10
Хартель
10
Хартель
10
Майер
14
Влап
20
Доан
20
Доан
14
Влап
16
Кордова
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
16
Кордова
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
7
Ингвартсен
5
Эндо
5
Эндо
7
Ингвартсен
10
Крузе
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Крузе
20
Похьянпало
9
Муса
9
Муса
20
Похьянпало
Остались в запасе
Арминия
Унион
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
13
Себастьян Грисбек
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Остались в запасе
13
Себастьян Грисбек
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Арминия - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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