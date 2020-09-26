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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Кельн
Арминия - Кельн: обзор матча 26 сентября 2020
Арминия
26.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
78'
Й. Эдмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Желтая карточка
С. Шипплок
90'
+1
Желтая карточка
С. Суку
89'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
М. Хартель
88'
86'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Э. Реджбечай
ГОЛ! 1:0!
Й. Эдмундссон
Пас отдал
С. Ортега
78'
76'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
С. Андерссон
75'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Доан
73'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
С. Кордова
68'
46'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Й. Хектор
Желтая карточка
Ф. Клоз
45'
43'
Желтая карточка
Р. Чикош
17'
Желтая карточка
Й. Хектор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
24
Лукоки
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
27
Брюннер
24
Претль
20
Доан
10
Хартель
14
Суку
16
Кордова
9
Клоз
3-3-1-2-1
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
33
Борнау
3
Эхизибуе
6
Скири
38
Хорн
37
Реджбечай
29
Тильманн
8
Дуда
20
Андерссон
10
Хартель
6
Кунце
6
Кунце
10
Хартель
16
Кордова
7
Эдмундссон
7
Эдмундссон
16
Кордова
20
Доан
22
Шипплок
22
Шипплок
20
Доан
20
Андерссон
99
Арокодаре
99
Арокодаре
20
Андерссон
14
Хектор
24
Дрекслер
24
Дрекслер
14
Хектор
37
Реджбечай
4
Соренсен
4
Соренсен
37
Реджбечай
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
Остались в запасе
Арминия
Кельн
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Арминия - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Шуко Арена
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