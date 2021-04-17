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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Арминия
Аугсбург - Арминия: обзор матча 17 апреля 2021
Аугсбург
17.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Арминия
90'
+2
Желтая карточка
С. Шипплок
Желтая карточка
Р. Гикевич
90'
+2
88'
Замена
Н. де Медина
️️️️
М. Окугава
Желтая карточка
Д. Калиджиури
83'
77'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
70'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Рихтер
65'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Д. Гаувелеув
46'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Р. Хедира
46'
Желтая карточка
Р. Хедира
44'
Желтая карточка
Т. Штробль
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Рани Хедира
ОП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
6
Гаувелеув
32
Фрамбергер
5
Штробль
8
Хедира
11
Варгас
5
Рихтер
20
Калиджиури
28
Хан
4-2-1-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
24
Лукоки
24
Претль
6
Кунце
7
Окугава
20
Доан
9
Фогльзаммер
9
Клоз
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
8
Хедира
11
Груэсо
11
Груэсо
8
Хедира
5
Рихтер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Рихтер
7
Окугава
4
де Медина
4
де Медина
7
Окугава
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
Остались в запасе
Аугсбург
Арминия
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Аугсбург - Арминия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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