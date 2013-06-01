Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Андрия Делибашич
Статистика
Андрия Делибашич - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1981 (45)
#23 | Нападающий
187 см | 84 кг
Черногория | Сербия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
32
6
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 2
01.06.2013
Атлетик
74' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 2
26.05.2013
Райо Вальекано
88' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
0 : 4
12.05.2013
Валенсия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 2
26.04.2013
Осасуна
1' - 90'
7'
87'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
1' - 80'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0 : 2
14.04.2013
Реал Сосьедад
62' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 2
07.04.2013
Райо Вальекано
79' - 90'
83'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 3
30.03.2013
Малага
81' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
3 : 1
17.03.2013
Райо Вальекано
1' - 70'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2 : 0
09.03.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 0
02.03.2013
Райо Вальекано
74' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1 : 2
24.02.2013
Вальядолид
82' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2 : 0
17.02.2013
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.02.2013
Атлетико
75' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 1
03.02.2013
Райо Вальекано
1' - 61'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
27.01.2013
Бетис
1' - 78'
64'
65'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
2 : 0
19.01.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
1 : 2
12.01.2013
Райо Вальекано
71' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
3 : 1
07.01.2013
Хетафе
77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3 : 0
20.12.2012
Леванте
73' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
16.12.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0 : 2
10.12.2012
Сарагоса
65' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 0
30.11.2012
Райо Вальекано
69' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
79' - 90'
90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
20.11.2012
Райо Вальекано
46' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 2
10.11.2012
Сельта
61' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
1 : 2
03.11.2012
Райо Вальекано
84' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 5
27.10.2012
Барселона
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 2
21.10.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
06.10.2012
Депортиво
1' - 71'
30'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
6 : 1
30.09.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
0 : 2
24.09.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 3
16.09.2012
Райо Вальекано
70' - 90'
82, 85'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
02.09.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
25.08.2012
Райо Вальекано
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 0
20.08.2012
Гранада
75' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+