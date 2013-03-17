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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 17 марта 2013
Барселона
17.03.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
25'
Д. Вилья
38'
Л. Месси
55'
Л. Месси
71'
Р. Тамудо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
Желтая карточка
Х. Мануэль Пинто
90'
+1
84'
Замена
Иси
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Фабрегас
81'
71'
ГОЛ! 3:1!
Р. Тамудо
Пас отдал
Пити
70'
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Делибашич
69'
Желтая карточка
Рубен
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
62'
61'
Желтая карточка
Тито
60'
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
38'
27'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
25'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
24'
Травма
Адриано
23'
18'
Желтая карточка
Пити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
23
Анайц Арбилья
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ОП
8
Адриан Гонсалес
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
(К)
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
47
Иси
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
2-3-2-2-1
13
Пинто
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
3
Адриано
4
Фабрегас
8
Иньеста
7
Вилья
10
Месси
4
Санчес
4-2-3-1
23
Рубен
2
Тито
6
Гальвез
21
Фигерас
23
Арбилья
10
Трасоррас
8
Гонсалес
10
Пити
10
Домингес
11
Хосе Карлос
23
Делибашич
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
4
Фабрегас
8
Сонг
8
Сонг
4
Фабрегас
10
Домингес
47
Иси
47
Иси
10
Домингес
23
Делибашич
23
Тамудо
23
Тамудо
23
Делибашич
8
Гонсалес
7
Бангура
7
Бангура
8
Гонсалес
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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