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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 09 марта 2013
Райо Вальекано
09.03.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
9'
А. Домингес
77'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
Желтая карточка
Л. Баптистао
90'
+2
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Фуэго
85'
Желтая карточка
Х. Фуэго
83'
ГОЛ! 2:0!
Пити
Пас отдал
Ж. Фигерас
77'
71'
Замена
М. Петров
️️️️
Симау
Замена
А. Арбилья
️️️️
Х. Мануэль Касадо
68'
63'
Желтая карточка
С. Гарсия
51'
Желтая карточка
Х. Лопес
46'
Замена
Х. Верду
️️️️
Кристиан
46'
Замена
М. Вакасо
️️️️
В. Санчес
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Бангура
43'
39'
Желтая карточка
В. Санчес
25'
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
А. Домингес
25'
16'
Желтая карточка
К. Стуани
ГОЛ! 1:0!
А. Домингес
Пас отдал
Л. Баптистао
9'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
25
Хоан Верду
АП
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
2
Тито
21
Фигерас
6
Гальвез
10
Пити
10
Трасоррас
10
Домингес
18
Фуэго
12
Баптистао
7
Бангура
4-4-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
18
Форлин
6
Капдевила
16
Кристиан
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
7
Стуани
9
Гарсия
20
Касадо
23
Арбилья
23
Арбилья
20
Касадо
7
Бангура
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
7
Бангура
18
Фуэго
8
Гонсалес
8
Гонсалес
18
Фуэго
20
Симау
19
Петров
19
Петров
20
Симау
4
Санчес
22
Вакасо
22
Вакасо
4
Санчес
16
Кристиан
25
Верду
25
Верду
16
Кристиан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Вальекас
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