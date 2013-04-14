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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 14 апреля 2013
Райо Вальекано
14.04.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
6'
И. Агиррече
14'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
88'
Желтая карточка
Г. Кастро
83'
Замена
Д. Ифран
️️️️
Х. Прието
77'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
76'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
А. Ильярраменди
74'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Х. Фуэго
71'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Трасоррас
62'
Желтая карточка
А. Домингес
60'
Желтая карточка
А. Гальвез
55'
Желтая карточка
Пити
45'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
30'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Бангура
17'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Тито
17'
14'
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
9'
Желтая карточка
К. Вела
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
А. де ла Белья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
21
Фигерас
2
Тито
6
Гальвез
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
10
Трасоррас
7
Бангура
12
Баптистао
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
19
Мартинес
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Бергара
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
2
Тито
23
Арбилья
23
Арбилья
2
Тито
7
Бангура
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
7
Бангура
10
Трасоррас
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Трасоррас
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
14
Ильярраменди
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Ифран
21
Ифран
10
Прието
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Вальекас
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