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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 21 октября 2012
Эспаньол
21.10.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
37'
Х. Верду
48'
Х. Верду
90+2'
К. Стуани
11'
Л. Баптистао
63'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:2!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
90'
+2
Вторая желтая
Д. Колотто
81'
79'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Пити
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Лопес
76'
74'
Желтая карточка
Родри
70'
Замена
Родри
️️️️
А. Домингес
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Форлин
70'
Замена
Р. Баэна
️️️️
М. Вакасо
70'
68'
Красная карточка
М. Лабака
63'
ГОЛ! 2:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
А. Домингес
59'
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
М. Абу
ГОЛ! 2:1!
Х. Верду
48'
Желтая карточка
Д. Колотто
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Верду
Пас отдал
В. Санчес
37'
15'
Желтая карточка
Рубен
Желтая карточка
Х. Форлин
15'
14'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
Х. Верду
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Мохаммед Абу
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Альварес
19
Колотто
5
Родригес
15
Морено
6
Капдевила
18
Форлин
4
Санчес
21
Лопес
22
Вакасо
25
Верду
9
Лонго
4-5-1
23
Рубен
6
Гальвез
4
Лабака
2
Тито
20
Касадо
15
Абу
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
22
Вакасо
15
Баэна
15
Баэна
22
Вакасо
21
Лопес
7
Стуани
7
Стуани
21
Лопес
18
Форлин
9
Гарсия
9
Гарсия
18
Форлин
10
Домингес
80
Родри
80
Родри
10
Домингес
15
Абу
10
Трасоррас
10
Трасоррас
15
Абу
10
Пити
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Пити
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
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