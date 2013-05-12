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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 12 мая 2013
Райо Вальекано
12.05.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 4
Завершен
Валенсия
28'
Р. Сольдадо (П)
34'
Р. Сольдадо
62'
А. Гуардадо
90+2'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Н. Вальдес
Пас отдал
С. Фегули
89'
Желтая карточка
С. Фегули
83'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
78'
Замена
В. Руис
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ж. Амат
71'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Х. Карлос
64'
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Гуардадо
Желтая карточка
Н. Мартинес
61'
56'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
П. Пьятти
Замена
А. Переа
️️️️
А. Арбилья
53'
Желтая карточка
А. Делибашич
45'
+1
Желтая карточка
А. Домингес
40'
39'
Желтая карточка
А. Гуардадо
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Гуардадо
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Х. Мануэль Касадо
29'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Ж. Фигерас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-5-1
23
Рубен
20
Касадо
23
Арбилья
21
Фигерас
5
Амат
11
Хосе Карлос
18
Фуэго
10
Трасоррас
10
Пити
10
Домингес
23
Делибашич
3-1-4-1-1
13
Гуаита
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
8
Фегули
18
Гуардадо
10
Парехо
11
Банега
6
Альбельда
10
Пьятти
9
Сольдадо
23
Арбилья
80
Переа
80
Переа
23
Арбилья
20
Касадо
22
Мартинес
22
Мартинес
20
Касадо
11
Хосе Карлос
7
Бангура
7
Бангура
11
Хосе Карлос
10
Пьятти
26
Сиссоко
26
Сиссоко
10
Пьятти
6
Альбельда
4
Руис
4
Руис
6
Альбельда
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
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