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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 01 июня 2013
Райо Вальекано
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
19'
Ф. Васкес
55'
Пити
31'
М. Сусаета
48'
Й. Ортенече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
М. Сан Хосе
81'
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
80'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Желтая карточка
Х. Фуэго
80'
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Домингес
74'
63'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
А. Эррера
Замена
Л. Бангура
️️️️
Ж. Фигерас
60'
ГОЛ! 2:2!
Пити
55'
48'
ГОЛ! 1:2!
Й. Ортенече
Пас отдал
И. Гомес
Замена
Тито
️️️️
Н. Мартинес
47'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
Х. Карлос
19'
13'
Желтая карточка
К. Гурпеги
10'
Вторая желтая
А. Адурис
4'
Желтая карточка
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-5-1
23
Рубен
22
Мартинес
23
Арбилья
21
Фигерас
6
Гальвез
11
Хосе Карлос
10
Домингес
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
20
Васкес
4-4-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
Ортенече
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Гомес
20
Адурис
22
Мартинес
2
Тито
2
Тито
22
Мартинес
10
Домингес
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Домингес
21
Фигерас
7
Бангура
7
Бангура
21
Фигерас
21
Эррера
19
Кастильо
19
Кастильо
21
Эррера
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Вальекас
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