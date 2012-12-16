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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 16 декабря 2012
Валенсия
16.12.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
83'
А. Домингес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
Желтая карточка
Д. Парехо
87'
Желтая карточка
Т. Коста
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Домингес
79'
Желтая карточка
Рубен
79'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Тито
Замена
А. Сиссоко
️️️️
А. Рами
75'
67'
Замена
Рубен
️️️️
Д. Кобеньо
64'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Х. Бернат
️️️️
Жонас
63'
56'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
Д. Парехо
️️️️
П. Пьятти
46'
44'
Желтая карточка
Ж. Амат
22'
Желтая карточка
Пити
16'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Алвес
23
Рами
20
Кошта
19
Барраган
8
Фегули
11
Банега
8
Коста
18
Гуардадо
10
Пьятти
9
Сольдадо
17
Жонас
4-4-1-1
1
Кобеньо
5
Амат
2
Тито
6
Гальвез
20
Касадо
10
Домингес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
10
Пити
20
Васкес
12
Баптистао
23
Рами
26
Сиссоко
26
Сиссоко
23
Рами
17
Жонас
24
Бернат
24
Бернат
17
Жонас
10
Пьятти
10
Парехо
10
Парехо
10
Пьятти
1
Кобеньо
23
Рубен
23
Рубен
1
Кобеньо
2
Тито
22
Мартинес
22
Мартинес
2
Тито
20
Васкес
7
Бангура
7
Бангура
20
Васкес
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Мохаммед Абу
ЦП
4
Микель Лабака
ЦЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
4
Микель Лабака
ЦЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
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