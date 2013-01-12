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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 12 января 2013
Атлетик
12.01.2013, суббота, 00:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
77'
М. Сан Хосе
48'
Л. Бангура
65'
Пити (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
90'
+1
90'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Пити
89'
Вторая желтая
А. Гальвез
ГОЛ! 1:2!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
77'
76'
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
А. Эррера
74'
71'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
К. Гурпеги
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Пити
63'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
М. Сан Хосе
62'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Муньяин
59'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Ф. Аморебиета
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бангура
Пас отдал
Р. Трасоррас
46'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
Ж. Амат
45'
Желтая карточка
Л. Баптистао
35'
Желтая карточка
Ж. Амат
33'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Желтая карточка
О. де Маркос
15'
13'
Желтая карточка
А. Гальвез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
5
Экиза
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
18
де Маркос
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
11
Гомес
4-4-2
23
Рубен
6
Гальвез
2
Тито
5
Амат
20
Касадо
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
10
Трасоррас
12
Баптистао
7
Бангура
45
Аморебиета
18
Гурпеги
18
Гурпеги
45
Аморебиета
10
Муньяин
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Муньяин
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
5
Амат
21
Фигерас
21
Фигерас
5
Амат
10
Пити
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Пити
12
Баптистао
23
Делибашич
23
Делибашич
12
Баптистао
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сан Мамес
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