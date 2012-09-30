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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Райо Вальекано
Вальядолид - Райо Вальекано: обзор матча 30 сентября 2012
Вальядолид
30.09.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 6 тур
6 : 1
Завершен
Райо Вальекано
10'
А. Буэно
13'
Манушу
21'
О. Гонсалес
37'
А. Рукавина
56'
О. Гонсалес
86'
Манушу
5'
А. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Райо Вальекано
ГОЛ! 6:1!
Манушу
Пас отдал
П. Эберт
86'
83'
Желтая карточка
М. Лабака
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Рубио
82'
Замена
К. Пенья
️️️️
Х. Руэда
78'
75'
Замена
Н. Нильсен
️️️️
А. Домингес
67'
Замена
Пити
️️️️
Х. Карлос
Замена
П. Эберт
️️️️
Омар
62'
61'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Р. Трасоррас
ГОЛ! 5:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
Манушу
56'
52'
Желтая карточка
Х. Карлос
ГОЛ! 4:1!
А. Рукавина
Пас отдал
Омар
37'
Желтая карточка
А. Рубио
27'
23'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
О. Гонсалес
21'
ГОЛ! 2:1!
Манушу
Пас отдал
О. Гонсалес
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
О. Гонсалес
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Домингес
Пас отдал
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
27
Лоло
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
18
Баленсиага
18
Руэда
5
Серену
2
Рукавина
20
Перес
7
Омар
10
Гонсалес
18
Рубио
19
Буэно
9
Манушу
4-1-3-2
23
Рубен
2
Тито
4
Лабака
5
Амат
8
Гонсалес
18
Фуэго
10
Трасоррас
10
Домингес
11
Хосе Карлос
23
Делибашич
7
Бангура
18
Руэда
17
Пенья
17
Пенья
18
Руэда
18
Рубио
8
Бараха
8
Бараха
18
Рубио
7
Омар
20
Эберт
20
Эберт
7
Омар
10
Домингес
23
Нильсен
23
Нильсен
10
Домингес
11
Хосе Карлос
10
Пити
10
Пити
11
Хосе Карлос
10
Трасоррас
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Трасоррас
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
27
Лоло
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Остались в запасе
27
Лоло
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Хосе Соррилья
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