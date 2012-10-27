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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 27 октября 2012
Райо Вальекано
27.10.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
20'
Д. Вилья
48'
Л. Месси
79'
Хави
80'
С. Фабрегас
89'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
89'
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
83'
Замена
Джонатан
️️️️
Хави
81'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Альба
80'
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Педро
79'
ГОЛ! 0:3!
Хави
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Баптистао
74'
Желтая карточка
А. Домингес
70'
Желтая карточка
Ж. Амат
70'
Замена
Н. Нильсен
️️️️
Х. Мануэль Касадо
67'
63'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
М. Монтойя
Желтая карточка
Х. Карлос
38'
Желтая карточка
Родри
27'
Желтая карточка
А. Делибашич
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Фабрегас
5'
Желтая карточка
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-3-2
23
Рубен
20
Касадо
5
Амат
80
Родри
2
Тито
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
10
Домингес
10
Пити
23
Делибашич
12
Баптистао
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
3
Адриано
8
Сонг
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
20
Касадо
23
Нильсен
23
Нильсен
20
Касадо
12
Баптистао
20
Васкес
20
Васкес
12
Баптистао
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
18
Альба
5
Бартра
5
Бартра
18
Альба
6
Хави
6
Джонатан
6
Джонатан
6
Хави
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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