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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Малага
Райо Вальекано - Малага: обзор матча 30 марта 2013
Райо Вальекано
30.03.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 3
Завершен
Малага
31'
Пити (П)
21'
Велигтон
55'
Ж. Баптиста
86'
П. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Малага
86'
ГОЛ! 1:3!
П. Моралес
Пас отдал
Ф. Портильо
Замена
А. Делибашич
️️️️
Х. Карлос
81'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Мануэль Касадо
79'
77'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Хоакин
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Домингес
74'
72'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Иско
67'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ж. Баптиста
55'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Баптиста
Пас отдал
П. Моралес
Желтая карточка
А. Гальвез
46'
Желтая карточка
А. Домингес
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Пити
31'
29'
Желтая карточка
В. Кабальеро
21'
ГОЛ! 0:1!
Велигтон
Пас отдал
П. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
47
Иси
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-4-2
1
Кобеньо
20
Касадо
2
Тито
5
Амат
6
Гальвез
11
Хосе Карлос
10
Домингес
10
Пити
18
Фуэго
12
Баптистао
7
Бангура
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Гамес
3
Велигтон
2
Демичелис
5
Антунеш
28
Тулалан
16
Итурра
77
Моралес
17
Хоакин
22
Иско
10
Баптиста
10
Домингес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Домингес
20
Касадо
20
Васкес
20
Васкес
20
Касадо
11
Хосе Карлос
23
Делибашич
23
Делибашич
11
Хосе Карлос
17
Хоакин
12
Пиазон
12
Пиазон
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
20
Портильо
22
Иско
10
Баптиста
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Баптиста
Остались в запасе
Райо Вальекано
Малага
47
Иси
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
47
Иси
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
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