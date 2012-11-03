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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Райо Вальекано
Малага - Райо Вальекано: обзор матча 03 ноября 2012
Малага
03.11.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
49'
М. Демичелис
11'
Пити
60'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Вальекано
90'
+3
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Дуда
90'
84'
Желтая карточка
Л. Баптистао
84'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Баптистао
80'
Желтая карточка
М. Лабака
Желтая карточка
И. Камачо
77'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Х. Савиола
73'
72'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
Замена
Дуда
️️️️
Ф. Портильо
72'
66'
Желтая карточка
Д. Кобеньо
60'
ГОЛ! 1:2!
Пити
Пас отдал
Л. Баптистао
49'
Желтая карточка
Пити
ГОЛ! 1:1!
М. Демичелис
Пас отдал
Хоакин
49'
48'
Замена
А. Гальвез
️️️️
Родри
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
М. Итурра
46'
Желтая карточка
М. Демичелис
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Пас отдал
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
16
Итурра
4
Камачо
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-5-1
1
Кобеньо
2
Тито
4
Лабака
80
Родри
20
Касадо
10
Домингес
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
16
Савиола
30
Буонанотте
30
Буонанотте
16
Савиола
20
Портильо
17
Дуда
17
Дуда
20
Портильо
16
Итурра
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Итурра
80
Родри
6
Гальвез
6
Гальвез
80
Родри
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
12
Баптистао
23
Делибашич
23
Делибашич
12
Баптистао
Остались в запасе
Малага
Райо Вальекано
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Статистика матча Малага - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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