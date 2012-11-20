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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 20 ноября 2012
Реал Сосьедад
20.11.2012, вторник, 00:30
Испания. Примера, 12 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
31'
К. Вела
33'
К. Вела
61'
М. Гонсалес
77'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
83'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Баптистао
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
82'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
79'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кастро
Пас отдал
Р. Пардо
77'
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Ифран
74'
67'
Желтая карточка
А. Гальвез
66'
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 3:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
Д. Ифран
61'
46'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
Пас отдал
Р. Пардо
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Д. Ифран
31'
10'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
7'
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
Д. Ифран
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
5
Кастро
10
Прието
14
Ильярраменди
14
Пардо
21
Ифран
10
Вела
4-5-1
1
Кобеньо
2
Тито
6
Гальвез
4
Лабака
20
Касадо
10
Домингес
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
21
Ифран
5
Бергара
5
Бергара
21
Ифран
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
12
Баптистао
20
Васкес
20
Васкес
12
Баптистао
10
Домингес
7
Бангура
7
Бангура
10
Домингес
20
Касадо
23
Делибашич
23
Делибашич
20
Касадо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
23
Рубен
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
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