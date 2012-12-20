Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 20 декабря 2012
Райо Вальекано
20.12.2012, четверг, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
59'
Н. Мартинес
80'
Пити
90+4'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
ГОЛ! 3:0!
Ф. Васкес
90'
+4
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Пити
88'
Желтая карточка
М. Лабака
87'
84'
Желтая карточка
Х. Баркеро
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
В. Иборра
ГОЛ! 2:0!
Пити
80'
79'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
М. Лабака
️️️️
Ж. Амат
79'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Бангура
73'
72'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Диоп
63'
Замена
Анхель
️️️️
Мичел
ГОЛ! 1:0!
Н. Мартинес
Пас отдал
Р. Трасоррас
59'
53'
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
А. Домингес
49'
29'
Желтая карточка
О. Мартинс
Желтая карточка
Х. Фуэго
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
6
Гальвез
5
Амат
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
10
Трасоррас
12
Баптистао
7
Бангура
4-1-2-2-1
78
Мунуа
19
Лопес
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
9
Баркеро
14
Гарсия
9
Мартинс
5
Амат
4
Лабака
4
Лабака
5
Амат
10
Пити
20
Васкес
20
Васкес
10
Пити
7
Бангура
23
Делибашич
23
Делибашич
7
Бангура
10
Иборра
9
Марти
9
Марти
10
Иборра
18
Диоп
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
18
Диоп
21
Мичел
9
Анхель
9
Анхель
21
Мичел
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+