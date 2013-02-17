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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 17 февраля 2013
Реал
17.02.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
3'
А. Мората
12'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
83'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
80'
Желтая карточка
Пепе
76'
73'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Озил
68'
64'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
К. Роналду
63'
49'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
42'
Желтая карточка
Тито
36'
Желтая карточка
Л. Бангура
33'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Мората
27'
Вторая желтая
С. Рамос
18'
Желтая карточка
С. Рамос
17'
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
М. Озил
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
10
Пити
(К)
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Алехандро Домингес
АП
7
Ласс Бангура
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
19
Варан
2
Эссьен
28
Хедира
10
Кака
10
Озил
21
Мората
7
Роналду
4-2-3-1
23
Рубен
2
Тито
6
Гальвез
21
Фигерас
20
Касадо
10
Трасоррас
18
Фуэго
7
Бангура
10
Домингес
10
Пити
12
Баптистао
21
Мората
39
Альбиоль
39
Альбиоль
21
Мората
10
Озил
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
20
Касадо
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
20
Касадо
10
Трасоррас
20
Васкес
20
Васкес
10
Трасоррас
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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