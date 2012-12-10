Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сарагоса
Райо Вальекано - Сарагоса: обзор матча 10 декабря 2012
Райо Вальекано
10.12.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
21'
Ф. Сукулини
60'
Апоньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сарагоса
89'
Замена
Л. Уилчез
️️️️
П. Монтанье
Замена
М. Арана
️️️️
Ж. Амат
84'
Желтая карточка
Х. Фуэго
80'
78'
Замена
Х. Мари
️️️️
В. Родригес
Замена
Н. Нильсен
️️️️
Р. Трасоррас
75'
70'
Замена
С. Бабович
️️️️
Ф. Сукулини
Замена
А. Делибашич
️️️️
Ф. Васкес
65'
Желтая карточка
Л. Бангура
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Апоньо
Пас отдал
Э. Поштига
59'
Желтая карточка
Ф. Сукулини
53'
Желтая карточка
А. Гонсалес
27'
Желтая карточка
Абрахам
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сукулини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-1-2
1
Кобеньо
22
Мартинес
2
Тито
6
Гальвез
5
Амат
10
Трасоррас
18
Фуэго
10
Домингес
20
Васкес
12
Баптистао
7
Бангура
3-1-4-1-1
13
Роберто
27
Гонсалес
22
Сэпунару
22
Абрахам
77
Пинтер
32
Апоньо
4
Сукулини
18
Монтанье
26
Мовилья
8
Родригес
9
Поштига
10
Трасоррас
23
Нильсен
23
Нильсен
10
Трасоррас
5
Амат
17
Арана
17
Арана
5
Амат
20
Васкес
23
Делибашич
23
Делибашич
20
Васкес
18
Монтанье
18
Уилчез
18
Уилчез
18
Монтанье
8
Родригес
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Родригес
4
Сукулини
10
Бабович
10
Бабович
4
Сукулини
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сарагоса
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Сарагоса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Сарагоса
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+