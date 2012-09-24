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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 24 сентября 2012
Райо Вальекано
24.09.2012, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал
14'
К. Бензема
69'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
Вторая желтая
Х. Мануэль Касадо
90'
+2
Замена
Н. Нильсен
️️️️
Х. Карлос
82'
78'
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Тито
77'
71'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
69'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Ж. Амат
68'
Замена
Пити
️️️️
А. Домингес
67'
64'
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
62'
60'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Домингес
42'
19'
Желтая карточка
А. Арбелоа
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
7'
Желтая карточка
М. Эссьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
(К)
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Ласс Бангура
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-3-2
23
Рубен
20
Касадо
4
Лабака
5
Амат
2
Тито
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
10
Домингес
7
Бангура
12
Баптистао
23
Делибашич
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
2
Эссьен
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
11
Хосе Карлос
23
Нильсен
23
Нильсен
11
Хосе Карлос
2
Тито
10
Трасоррас
10
Трасоррас
2
Тито
10
Домингес
10
Пити
10
Пити
10
Домингес
11
Ди Мария
28
Хедира
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Модрич
10
Озил
10
Озил
10
Модрич
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:40 (прямая)
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