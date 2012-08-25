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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 25 августа 2012
Бетис
25.08.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
4'
Х. Молина
2'
Пити
62'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
Желтая карточка
Х. Молина
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ж. Амат
76'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Желтая карточка
Начо
70'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
С. Агра
70'
66'
Замена
А. Гальвез
️️️️
Н. Нильсен
62'
ГОЛ! 1:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
Л. Бангура
59'
Желтая карточка
Пити
Замена
А. Посуэло
️️️️
Хуанкар
58'
Желтая карточка
Х. Перейра
57'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
54'
50'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Х. Карлос
Замена
А. Амайя
️️️️
Паулао
46'
43'
Желтая карточка
Тито
37'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
С. Агра
36'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Б. Эчебаррия
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Пас отдал
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Пити
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Райо Вальекано
30
Исмаэль
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-3-3
31
Фабри
23
Начо
3
Паулао
5
Дорадо
2
Чика
7
Эчебаррия
27
Хуанкар
87
Каньяс
9
Перейра
19
Молина
7
Агра
3-5-2
23
Рубен
5
Амат
2
Тито
20
Касадо
10
Пити
8
Гонсалес
10
Трасоррас
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
23
Нильсен
3
Паулао
4
Амайя
4
Амайя
3
Паулао
27
Хуанкар
8
Посуэло
8
Посуэло
27
Хуанкар
7
Агра
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
7
Агра
23
Нильсен
6
Гальвез
6
Гальвез
23
Нильсен
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
11
Хосе Карлос
7
Бангура
7
Бангура
11
Хосе Карлос
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
13
Касто
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
30
Исмаэль
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
Остались в запасе
30
Исмаэль
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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