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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 27 января 2013
Райо Вальекано
27.01.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
4'
Пити (П)
64'
А. Делибашич
83'
Х. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Бетис
Желтая карточка
Пити
85'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Пити
85'
ГОЛ! 3:0!
Х. Карлос
83'
78'
Замена
А. Вадильо
️️️️
С. Севилья
Замена
Ф. Васкес
️️️️
А. Делибашич
78'
Желтая карточка
Тито
72'
68'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
А. Делибашич
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Делибашич
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
64'
60'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Бангура
59'
58'
Замена
Ноно
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
57'
Желтая карточка
Ж. Амат
47'
Желтая карточка
Л. Бангура
41'
30'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
27'
Желтая карточка
Х. Молина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пити
4'
3'
Желтая карточка
Адриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Мохаммед Абу
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Ноно
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
36
Борха Наварро
ЦЗ
32
Ману Паланкар
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
30
Ноно
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
2
Тито
6
Гальвез
5
Амат
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
10
Трасоррас
7
Бангура
23
Делибашич
4-3-3
13
Адриан
2
Чика
24
Перки
4
Амайя
23
Начо
8
Севилья
87
Каньяс
7
Эчебаррия
24
Кастро
10
Кэмпбелл
19
Молина
7
Бангура
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
7
Бангура
10
Пити
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Пити
23
Делибашич
20
Васкес
20
Васкес
23
Делибашич
7
Эчебаррия
30
Ноно
30
Ноно
7
Эчебаррия
10
Кэмпбелл
10
Молинс
10
Молинс
10
Кэмпбелл
8
Севилья
14
Вадильо
14
Вадильо
8
Севилья
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
15
Мохаммед Абу
ЦП
32
Ноно
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
36
Борха Наварро
ЦЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
15
Мохаммед Абу
ЦП
32
Ноно
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
Остались в запасе
36
Борха Наварро
ЦЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
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