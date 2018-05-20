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Никколо Джианнетти
Статистика
Никколо Джианнетти - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1991 (35)
#10 | Нападающий
175 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
3
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 0
20.05.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 1
13.05.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
06.05.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
4 : 1
29.04.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 0
22.04.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
4 : 0
17.04.2018
Кальяри
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 1
14.04.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 0
08.04.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
2 : 1
03.04.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 4
31.03.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 2
11.03.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 5
26.02.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 0
04.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 1
28.01.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
21.01.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
0 : 1
06.01.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
1 : 2
30.12.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
22.12.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
1 : 0
16.12.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
09.12.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 3
25.11.2017
Интер
Был в запасе
89'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
29.10.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
25.10.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
22.10.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 3
15.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
3 : 0
01.10.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
0 : 2
24.09.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 1
20.09.2017
Сассуоло
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
0 : 2
17.09.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
10.09.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
27.08.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
19.08.2017
Кальяри
Был в запасе
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