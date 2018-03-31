Никколо Джианнетти - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Джианнетти
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Джианнетти
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|3
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|13.05.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Рома (Рим)
|29.04.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|17.04.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|58'
|14.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|03.04.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Торино (Турин)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Лацио (Рим)
|26.02.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:5
|Наполи (Неаполь)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|СПАЛ (Феррара)
|28.01.2018
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Милан (Милан)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Интер (Милан)
|89'
|19.11.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Верона (Верона)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|25.10.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|22.10.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2017
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|17.09.2017
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)