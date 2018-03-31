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    Никколо Джианнетти - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Никколо
    Фамилия Джианнетти
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 мая 1991 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 3 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    13.05.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    06.05.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Рома (Рим)
    29.04.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    22.04.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Болонья (Болонья)
    17.04.2018 1' -90' Интер (Милан) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    58'
    14.04.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Удинезе (Удине)
    08.04.2018 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    03.04.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    31.03.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Торино (Турин)
    18.03.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    11.03.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Лацио (Рим)
    26.02.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:5 Наполи (Неаполь)
    04.02.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 СПАЛ (Феррара)
    28.01.2018 1' -90' Кротоне (Кротоне) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    21.01.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Милан (Милан)
    06.01.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Ювентус (Турин)
    30.12.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    16.12.2017 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    09.12.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сампдория (Генуя)
    25.11.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Интер (Милан)
    89'
    19.11.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    05.11.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Верона (Верона)
    29.10.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    25.10.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Беневенто (Беневенто)
    22.10.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    15.10.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:3 Дженоа (Генуя)
    01.10.2017 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    24.09.2017 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    20.09.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    17.09.2017 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    10.09.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    27.08.2017 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    19.08.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Кальяри (Кальяри)
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