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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 30 декабря 2017
Аталанта
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
90+2'
А. Гомес
6'
Л. Паволетти
23'
С. Падоин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
90'
+5
Вторая желтая
С. Мянго
90'
+3
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:2!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Толой
90'
+2
57'
Желтая карточка
С. Мянго
45'
Желтая карточка
М. Андреолли
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Падоин
Пас отдал
Д. Фариас
21'
Желтая карточка
Л. Чигарини
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
26
Манчини
5
Масиелло
33
Хатебур
37
Спинаццола
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
37
Петанья
3-4-1-1
77
Рафаэль
23
Чеппителли
3
Андреолли
13
Мянго
8
Чигарини
17
Ионицэ
24
Фараго
19
Падоин
17
Фариас
30
Паволетти
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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