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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 22 апреля 2018
Кальяри
22.04.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
Желтая карточка
Х. Ликояннис
87'
Желтая карточка
Л. Чигарини
86'
86'
Желтая карточка
А. Надь
63'
Желтая карточка
С. Де Майо
Желтая карточка
С. Падоин
38'
36'
Желтая карточка
Б. Джемаили
25'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
23'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
3-5-2
22
Краньо
4
Писакане
23
Чеппителли
25
Кастан
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
30
Паволетти
25
Сау
4-3-1-2
83
Миранте
21
Гонсалес
6
Романьоли
87
Де Майо
25
Масина
12
Крисетиг
21
Джемаили
15
Поли
90
Верди
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кальяри - Болонья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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