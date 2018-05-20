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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 20 мая 2018
Кальяри
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
87'
Л. Чеппителли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
Желтая карточка
Ф. Писакане
90'
+4
Желтая карточка
Л. Чигарини
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Л. Чигарини
87'
Желтая карточка
Н. Барелла
50'
46'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
3-5-1-1
22
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
4
Писакане
19
Падоин
23
Барелла
14
Дейола
24
Фараго
17
Ионицэ
17
Фариас
30
Паволетти
3-3-2-2
95
Голлини
19
Паломино
23
Кальдара
21
Кастань
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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