Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 06 января 2018
Кальяри
06.01.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
74'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
Желтая карточка
Л. Паволетти
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
52'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
42'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
2-5-1-1
77
Рафаэль
23
Чеппителли
4
Писакане
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
17
Фариас
30
Паволетти
4-3-1-2
13
Щесны
15
Барцальи
14
Кьеллини
4
Бенатиа
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
10
Бернардески
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Кальяри
Ювентус
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+