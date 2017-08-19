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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 19 августа 2017
Ювентус
19.08.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
12'
М. Манджукич
45+1'
П. Дибала
66'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
82'
Замена
Д. Дессена
️️️️
Л. Чигарини
81'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
77'
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Куадрадо
74'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Г. Игуаин
71'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Сандро
66'
63'
Замена
Ж. Педро
️️️️
С. Падоин
Замена
С. Хедира
️️️️
К. Маркизио
62'
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Пьянич
45'
+1
39'
Пенальти не реализован!
Д. Фариас
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
15
Пьянич
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
3-4-1-2
22
Краньо
19
Капуано
3
Андреолли
4
Писакане
17
Ионицэ
19
Падоин
8
Чигарини
23
Барелла
17
Фариас
25
Сау
9
Чоп
10
Маркизио
28
Хедира
28
Хедира
10
Маркизио
9
Игуаин
8
Матюиди
8
Матюиди
9
Игуаин
7
Куадрадо
11
Коста
11
Коста
7
Куадрадо
8
Чигарини
27
Дессена
27
Дессена
8
Чигарини
19
Падоин
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
19
Падоин
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Сенна Мянго
ЛЗ
29
Риккардо Дага
ВР
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
29
Риккардо Дага
ВР
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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