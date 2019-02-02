Эмануэле Джаккерини - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Джаккерини
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|167
|Вес
|62
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Джаккерини
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|167
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|22
|3
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|08.04.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кьево (Верона)
|04.04.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:0
|Кьево (Верона)
|29.03.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:3
|Кальяри (Кальяри)
|87'
|17.03.2019
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кьево (Верона)
|90'
|09.03.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|60'
|03.03.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|17.02.2019
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Кьево (Верона)
|87'
|08.02.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:3
|Рома (Рим)
|02.02.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Кьево (Верона)
|31'
|27.01.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|3:4
|Фиорентина (Флоренция)
|25'
|21.01.2019
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|29.12.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|76' 51'
|26.12.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|22.12.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Интер (Милан)
|16.12.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Кьево (Верона)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:1
|Кьево (Верона)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|04.11.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|28.10.2018
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Кьево (Верона)
|28'
|30.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|26.09.2018
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|23.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|90'
|16.09.2018
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Кьево (Верона)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.08.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|6:1
|Кьево (Верона)
|18.08.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Ювентус (Турин)
|56' 38'