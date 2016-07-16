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Эмануэле Джаккерини
Трансферы
Эмануэле Джаккерини - трансферы
Завершил карьеру
5 мая 1985 (41)
#15 | Полузащитник
167 см | 62 кг
Италия
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Тип трансфера
16.07.16 / 01.07.18
Сандерленд
Наполи
1,50 млн €
31.08.15 / 30.06.16
Сандерленд
Болонья
Аренда 250 тыс €
16.07.13 / 16.07.16
Ювентус
Сандерленд
7,50 млн €
25.08.11 / 16.07.13
Чезена
Ювентус
7,25 млн €
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