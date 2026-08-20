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  • Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции

Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции

20 августа, 16:25
3

«Галатасарай» покупает Алексея Батракова у «Локомотива» за 25+4 миллионов евро.

Гарантированные 25 миллионов за российского полузащитника – это седьмое место в рейтинге самых дорогих входящих трансферов в истории чемпионата Турции.

  1. Виктор Осимхен – в «Галатасарай» за 75 млн евро;
  2. Мэйсон Гринвуд – в «Фенербахче» за 39 млн евро;
  3. Уилфрид Синго – в «Галатасарай» за 30,77 млн евро;
  4. Оркун Кекчю – в «Бешикташ» за 30 млн евро;
  5. Маттео Гендузи – в «Фенербахче» за 28 млн евро;
  6. Угурчан Чакир – в «Галатасарай» за 27,5 млн евро;
  7. Алексей Батраков – в «Галатасарай» за 25 млн евро.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (3)
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рылы
1787234129
двух вратарей убрать - и, считай, он в топ-5.
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...уефан
1787235450
...хорошее число - 7 К прухе)...
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Император Бомжей
1787236700
Главное, что бы на Батракова это не давило.. А если уже по честному, то как бы и не особо справедливо.. Где 75 и где 25?!))) Не особо честно, рейтинг так себе, но это факт, с этим ничего не поделаешь!))
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