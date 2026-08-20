Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции

«Галатасарай» покупает Алексея Батракова у «Локомотива» за 25+4 миллионов евро.
Гарантированные 25 миллионов за российского полузащитника – это седьмое место в рейтинге самых дорогих входящих трансферов в истории чемпионата Турции.
- Виктор Осимхен – в «Галатасарай» за 75 млн евро;
- Мэйсон Гринвуд – в «Фенербахче» за 39 млн евро;
- Уилфрид Синго – в «Галатасарай» за 30,77 млн евро;
- Оркун Кекчю – в «Бешикташ» за 30 млн евро;
- Маттео Гендузи – в «Фенербахче» за 28 млн евро;
- Угурчан Чакир – в «Галатасарай» за 27,5 млн евро;
- Алексей Батраков – в «Галатасарай» за 25 млн евро.
Источник: «Бомбардир»