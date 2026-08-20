Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции

«Галатасарай» покупает Алексея Батракова у «Локомотива» за 25+4 миллионов евро.

Гарантированные 25 миллионов за российского полузащитника – это седьмое место в рейтинге самых дорогих входящих трансферов в истории чемпионата Турции.