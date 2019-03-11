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    Африйе Аква - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Африйе
    Фамилия Аква
    Состав Без клуба
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1992 (31 год)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 20 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 1' -90' Интер (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.05.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 4:1 Торино (Турин)
    27'
    12.05.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    05.05.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    27.04.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    20.04.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 СПАЛ (Феррара)
    15.04.2019 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    30.03.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    17.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    90'
    11.03.2019 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    37'
    02.03.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:3 Парма (Парма)
    22.02.2019 1' -90' Милан (Милан) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    17.02.2019 1' -78' Эмполи (Эмполи) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    37'
    07.02.2019 69' -90' Лацио (Рим) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    90'
    02.02.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    28.01.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Дженоа (Генуя)
    20.01.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    29.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    26.12.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:4 Сампдория (Генуя)
    33'
    16.12.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    09.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Болонья (Болонья)
    01.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    25.11.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    11.11.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2018 1' -67' Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.10.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    06.10.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Рома (Рим)
    21.09.2018 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    16.09.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Лацио (Рим)
    02.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    26.08.2018 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.08.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кальяри (Кальяри)
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