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Африйе Аква
Статистика
Африйе Аква - статистика
Завершил карьеру
5 января 1992 (34), Аккра
#18 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
20
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2 : 1
26.05.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4 : 1
19.05.2019
Торино
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1 : 2
12.05.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1 : 0
05.05.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 1
27.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2 : 4
20.04.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 0
15.04.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1 : 0
30.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
11.03.2019
Эмполи
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3 : 3
02.03.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3 : 0
22.02.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
17.02.2019
Сассуоло
1' - 78'
37'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
69' - 90'
90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 3
28.01.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 2
20.01.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 1
29.12.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 4
22.12.2018
Сампдория
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 1
09.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 2
25.11.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 1
11.11.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
1' - 67'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 2
06.10.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 1
21.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0 : 1
16.09.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 1
26.08.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
2 : 0
19.08.2018
Кальяри
1' - 90'
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