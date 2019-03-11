|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|20
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2019
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|19.05.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|4:1
|Торино (Турин)
|27'
|12.05.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|СПАЛ (Феррара)
|15.04.2019
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|17.03.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|90'
|11.03.2019
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|37'
|02.03.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|3:3
|Парма (Парма)
|22.02.2019
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|17.02.2019
|1' -78'
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|37'
|07.02.2019
|69' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|02.02.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Кьево (Верона)
|28.01.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|20.01.2019
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|29.12.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Интер (Милан)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Сампдория (Генуя)
|33'
|16.12.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|01.12.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:2
|Аталанта (Бергамо)
|11.11.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|02.11.2018
|1' -67'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.10.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|06.10.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Рома (Рим)
|21.09.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.09.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Лацио (Рим)
|02.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.08.2018
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|19.08.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)